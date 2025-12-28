Dos Personas Resultaron Lesionadas en San Vicente

Dos personas resultaron con lesiones tras un siniestro vial ocurrido el sábado por la noche alrededor de las 22, sobre la Ruta Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 979, en la localidad de San Vicente.









El hecho involucró a dos automóviles, un Toyota Etios y un Toyota Corolla. De acuerdo a lo informado por la Unidad Regional VIII, Comisaría Seccional 1.ª de San Vicente, el Etios era conducido por Celina D., de 59 años, mientras que el Corolla estaba al mando de Santiago R., de 19.





Como consecuencia del impacto, ambos conductores resultaron lesionados y debieron ser asistidos en el lugar por personal de salud, que posteriormente los trasladó al hospital local para su atención. En la escena también trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.