Incautan más de 10 mil Paquetes de Cigarrillos de Contrabando

Efectivos de Gendarmería Nacional decomisaron 10.500 paquetes de cigarrillos de origen extranjero en un control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 988, San Vicente.
El procedimiento estuvo a cargo de integrantes del Escuadrón 49 “San Vicente”, quienes detuvieron la marcha de un automóvil e inspeccionaron su interior, hallando 21 cajas de cartón que contenían la mercadería.
Según informaron fuentes oficiales, los cigarrillos carecían de la documentación respaldatoria y del aval aduanero exigido por la normativa vigente.
Intervino la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Oberá, que ordenaron el secuestro del vehículo y de la carga, en el marco de una causa por infracción al Código Aduanero.
El valor total de lo incautado fue estimado en varios millones de pesos, aunque no se detalló si hubo personas detenidas durante el operativo.