Volkswagen Gol se Desplazó sin Ocupantes y Terminó contra un Árbol en San Vicente

Un Volkswagen Gol que había sido estacionado frente a un aserradero de San Vicente terminó contra un árbol, luego de desplazarse unos 50 metros hasta un espacio verde. El hecho ocurrió sobre calle Miranda y no dejó personas lesionadas.









El propietario, de 21 años, regresó al lugar y advirtió que el vehículo ya no estaba donde lo había dejado. Posteriormente lo encontró con daños producto del impacto. La Policía descartó, en principio, indicios de una maniobra delictiva, ya que el rodado tenía la llave colocada y el freno de mano sin accionar.