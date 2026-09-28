Tres Detenidos y Cuatro Escopetas Secuestradas en la Reserva Yabotí

Tres hombres, de entre 27 y 33 años, fueron detenidos el sábado por guardaparques durante un procedimiento realizado en el Lote 7 de la Reserva de Biosfera Yabotí, en El Soberbio.









El operativo se concretó cerca de las 9:35 y permitió secuestrar cuatro escopetas, dos calibre 16 y dos calibre 12, además de municiones y una vaina servida. También fueron incautadas cinco motocicletas sin dominio colocado, entre ellas dos Motomel Skua de 150 centímetros cúbicos, dos motocicletas tipo cross de 150 y una Yamaha XTZ de 125. Por disposición judicial, los tres hombres fueron notificados del motivo de su detención y los elementos quedaron secuestrados para las actuaciones correspondientes.