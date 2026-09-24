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Incendio Destruyó una Vivienda Durante la Madrugada en Fracrán

Una vivienda precaria fue consumida por las llamas durante la madrugada de este miércoles, alrededor de las 2:23, a la altura del kilómetro 1014 de la Ruta Nacional 14, en Fracrán.



Bomberos Voluntarios acudieron con el Móvil 03 y encontraron la estructura, construida de madera y con techo de cartón, en estado de libre combustión. El fuego alcanzó elementos de cocina, una salamandra y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. Tras las tareas de extinción y enfriamiento, la situación quedó controlada. No se registraron personas lesionadas y los bomberos regresaron al cuartel cerca de las 3:50.

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