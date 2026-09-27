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Un Motociclista Resultó Lesionado tras un Choque entre una Camioneta y una Moto en San Vicente

Un joven de 18 años sufrió lesiones leves tras un siniestro vial ocurrido el sábado por la noche sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 977, en San Vicente. El hecho se registró alrededor de las 21:10 e involucró a una Volkswagen Saveiro Cross y una motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos.




El joven viajaba como acompañante de la motocicleta, conducida por un hombre de 30 años, y sufrió una escoriación en el codo izquierdo y un traumatismo contuso en el abdomen. Fue trasladado para recibir atención médica y posteriormente dado de alta. El conductor de la moto y el de la camioneta, de 50 años, no presentaron lesiones. La prueba de alcoholemia realizada al conductor de la camioneta dio resultado negativo.

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