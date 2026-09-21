Fuerte Choque entre Dos Camionetas Sobre Ruta Nacional 14 en San Vicente

Poco antes de la medianoche, dos camionetas impactaron sobre la Ruta Nacional 14, en inmediaciones de Calle Democracia, en San Vicente. El siniestro movilizó a Bomberos Voluntarios, personal de Salud Pública y efectivos policiales.









Dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en un grave siniestro vial ocurrido cerca de la medianoche del domingo, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 976, en San Vicente. Entre las víctimas fatales se encuentra un adolescente de 14 años que conducía una de las camionetas involucradas y que falleció posteriormente en el hospital. La otra víctima fue Joaquín Joel Lange, de 18 años, quien murió en el lugar.





Según las primeras averiguaciones, el adolescente circulaba al mando de una Volkswagen Amarok en sentido Fracrán–Dos de Mayo, acompañado por una joven de 16 años, cuando perdió el control y chocó contra otra Amarok que se encontraba sobre calle Democracia, a la espera de ingresar a la ruta. En este segundo vehículo viajaban José R., de 27 años, y Lange.





Como consecuencia del impacto también fueron alcanzados tres peatones: Nahuel P., Nicolás G. y Kevin A. F., de entre 22 y 23 años. Dos de ellos son integrantes de Gendarmería Nacional y prestan servicio en el Escuadrón 49 de San Vicente. José R. y Kevin A. F. permanecen internados en terapia intensiva con traumatismos graves, mientras que la adolescente de 16 años, Nicolás G. y Nahuel P. también sufrieron distintas lesiones. La Policía continúa con las pericias para establecer la mecánica del siniestro.