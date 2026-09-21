Dos de Mayo: Dos Motociclistas Resultaron Lesionados tras un Choque con un Jeep

Dos hombres que circulaban en una motocicleta resultaron lesionados tras protagonizar un siniestro vial con un Jeep sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 40, en Dos de Mayo.





El hecho ocurrió poco después de las 21:30 del domingo. Gustavo W., de 28 años, sufrió escoriaciones, una fractura en el meñique de la mano derecha y una herida cortante en el brazo derecho, mientras que Alfredo S., de 56 años, presentó lesiones y escoriaciones leves, además de un golpe en la rodilla derecha. Ambos fueron dados de alta. En el Jeep viajaban Milton Rafael S., de 35 años, Natalia B., de 45, y un menor de 12 años, quienes resultaron ilesos. El Juzgado interviniente dispuso la instrucción de las actuaciones judiciales.



