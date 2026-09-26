Dos Motociclistas Resultaron Heridos tras un Choque con una Camioneta sobre la Ruta 14 en San Vicente

Dos hombres, de 30 y 18 años, resultaron lesionados esta tarde tras un choque entre una motocicleta y una camioneta ocurrido sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 977, en San Vicente.









El siniestro se registró cerca de las 19. La camioneta era conducida por un hombre de 50 años, quien no sufrió lesiones, mientras que en la motocicleta de 150 cc viajaban los dos hombres que resultaron heridos.





Ambos motociclistas fueron asistidos tras el impacto y trasladados para recibir atención médica, mientras se evalúa el carácter de las lesiones.





En el lugar intervino personal de la Comisaría Primera de San Vicente, dependiente de la Unidad Regional VIII, que trabaja para establecer cómo ocurrió la colisión.