Una Mujer Resultó Lesionada tras Despistar con una Moto en San Vicente

Una mujer de 42 años sufrió lesiones leves tras el despiste de una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, ocurrido alrededor de las 21:35 del sábado sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 2, en San Vicente.









La mujer, que viajaba como acompañante, sufrió múltiples escoriaciones y se encontraba desorientada al momento de ser asistida. Fue trasladada para su evaluación y posteriormente dada de alta. El conductor de la motocicleta abandonó el lugar y sus datos no fueron establecidos.