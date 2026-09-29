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Obras Eléctricas Mejoraron el Servicio en Barrios de San Vicente

Energía de Misiones (EMSA) realizó trabajos en distintos barrios de San Vicente, entre ellos Las Quintas, Gauchito Gil y El Gato. En Las Quintas se tendieron 500 metros de línea de 13,2 kV y se instaló una subestación de 100 kVA, con unos 150 hogares alcanzados. Vecinos señalaron que disminuyeron los problemas de baja tensión que afectaban el funcionamiento de bombas de agua y electrodomésticos.



En el Barrio Gauchito Gil se mejoraron 350 metros de línea de 13,2 kV y se reemplazaron cuatro postes de madera por columnas de hormigón. En El Gato se remodeló una subestación y se amplió su capacidad a 200 kVA. Además, avanza la Salida 2 de la Estación San Vicente. Los informes difundidos durante el año consignaron distintas extensiones de la línea en Las Quintas: 300 metros en abril y 500 metros en el reporte más reciente.

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