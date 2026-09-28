Murió José Rabe y ya son Tres las Víctimas del Choque entre Camionetas en San Vicente

José Rabe, de 29 años, murió esta mañana luego de permanecer durante una semana internado en terapia intensiva del Hospital SAMIC de San Vicente, como consecuencia de las graves heridas sufridas en el choque entre dos camionetas ocurrido el pasado domingo 20 de septiembre sobre la Ruta Nacional 14.









El siniestro ocurrió cerca de la medianoche, a la altura del kilómetro 976, frente a una estación de servicio y en inmediaciones de calle Democracia. Según la investigación, una Volkswagen Amarok que circulaba en sentido Fracrán-Dos de Mayo perdió el control e impactó contra otra Amarok que se encontraba detenida a la espera de ingresar a la ruta. En esta última viajaban Rabe y Joaquín Joel Lange, de 18 años, quien murió en el lugar.





El conductor de la primera camioneta, un adolescente de 14 años, también falleció posteriormente a causa de las heridas sufridas. En tanto, Nicolás G., de 23 años, presenta una fractura expuesta de tibia y peroné derecho y se encuentra internado en el Hospital Madariaga de Posadas. Por su parte, Kevin A. F., de 22, continúa internado en el mismo centro asistencial con un traumatismo de tórax, hematoma pulmonar, una herida en la región axilar y fractura de una vértebra dorsal.





Con la muerte de José Rabe, son tres las víctimas fatales que dejó este siniestro. La investigación continúa para determinar con precisión cómo ocurrió la colisión y las circunstancias previas al impacto.