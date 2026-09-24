AutoNativa Desembarca con una Propuesta Diferente para Acceder a un 0 km en Misiones

Conseguir un vehículo 0 km puede representar un desafío para muchas familias y trabajadores, especialmente cuando las alternativas tradicionales implican cuotas variables, licitaciones o depender de un sorteo. En ese contexto, AutoNativa propone en Misiones un sistema de financiación a medida, con cuotas fijas en pesos y sin depender de sorteos ni licitaciones.









Matías Alegre, representante comercial de la firma en la provincia, explicó que la propuesta apunta a adaptar la financiación a la capacidad de pago de cada cliente. “La financiación es a medida. El cliente elige la cuota que puede pagar y nosotros armamos una financiación acorde a ese presupuesto”, señaló durante una entrevista con San Vicente Informa.





Según explicó, uno de los principales diferenciales es que el cliente conoce desde el comienzo la fecha pactada para retirar el vehículo y las condiciones de la operación, que quedan establecidas mediante un contrato. La empresa sostiene además que el sistema permite comenzar el proceso sin necesidad de contar necesariamente con un capital importante para la entrega inicial, evaluando cada situación de manera individual.





ENTREVISTA:



Más de 500 opciones y múltiples marcas

AutoNativa tiene más de 15 años de trayectoria y de acuerdo con Alegre, actualmente cuenta con más de 500 opciones y más de 18 marcas, incluyendo automóviles, SUV, camionetas, utilitarios y maquinaria agrícola.





Entre los modelos que mencionó como algunos de los más solicitados aparecen el Fiat Cronos, Chevrolet Onix y Volkswagen Polo, además de SUV como la Volkswagen Tera y Renault Kardian. En el segmento de camionetas y utilitarios también se destacan opciones como la Volkswagen Amarok, Nissan Frontier y Peugeot Partner. La propuesta también incorpora vehículos de origen chino, en un mercado que durante los últimos meses amplió considerablemente la oferta disponible para los consumidores argentinos.





Una alternativa para quienes necesitan el vehículo para trabajar



Uno de los perfiles que más puede beneficiarse de disponer de un vehículo en un plazo previamente establecido es el de quienes lo utilizan como herramienta de trabajo.





Alegre señaló que la empresa registra operaciones destinadas a conductores de aplicaciones, taxis y otras actividades vinculadas al transporte, especialmente en ciudades como Posadas y Puerto Iguazú. En estos casos, el vehículo puede convertirse simultáneamente en una herramienta laboral y en una inversión productiva. El sistema también contempla vehículos de mayor tamaño y utilitarios destinados a diferentes actividades comerciales y profesionales.





Atención personalizada en toda la provincia

El proceso comienza con una consulta telefónica para realizar una primera evaluación de la capacidad de compra del interesado. Luego, AutoNativa coordina una entrevista personalizada, incluso a domicilio, para conocer el presupuesto disponible y definir una alternativa de financiación. La empresa asegura que acompaña al cliente durante todo el proceso y que la entrega también puede realizarse en el domicilio.





Quienes quieran conocer las alternativas disponibles, los modelos y las condiciones de financiación pueden comunicarse con Matías Alegre al 3765 400001, mediante llamada o mensaje de WhatsApp. La propuesta está dirigida tanto a quienes buscan su primer 0 km como a quienes necesitan renovar un vehículo o incorporar una herramienta de trabajo.





La clave, según AutoNativa, es que cada operación se analiza de manera individual y las condiciones acordadas quedan establecidas en un contrato antes de avanzar.