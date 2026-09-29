Arrestaron a tres Hombres por Disturbios y Amenazas de Muerte en El Soberbio

Tres hombres fueron aprehendidos durante distintos procedimientos realizados este martes en El Soberbio, en intervenciones vinculadas con disturbios en la vía pública y una denuncia por amenazas de muerte.









Dos de los procedimientos se concretaron sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 41, donde los efectivos intervinieron ante la presencia de dos hombres que ocasionaban molestias y disturbios. Fueron detenidos Adán Carlos A., de 20 años, y Juan Carlos P., de 26.





En otro procedimiento, una mujer de 34 años denunció que su concubino, Rafael S., de 33 años, la habría amenazado de muerte y se encontraba agresivo. Tras las diligencias correspondientes, el hombre fue localizado y aprehendido. Los tres quedaron a disposición de la Justicia.