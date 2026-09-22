Dos Personas Lesionadas tras un Choque entre una Camioneta y una Moto en El Soberbio

Un hombre de 55 años y una adolescente de 14 resultaron lesionados este miércoles por la noche tras un choque entre una motocicleta y una camioneta sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 17, en El Soberbio.









El siniestro ocurrió alrededor de las 20, cuando una Toyota Hilux, conducida por un hombre de 44 años, colisionó con una Corven Energy de 110 cilindradas, en la que viajaban Luis K., de 55 años, y una adolescente de 14. Ambos ocupantes de la moto fueron asistidos y trasladados para su evaluación médica, mientras se aguarda el informe para determinar la gravedad de las lesiones.





En la camioneta también viajaban una mujer de 42 años, otra adolescente de 14 y un niño de 4 años, quienes no sufrieron lesiones. Intervino personal de la Comisaría Segunda de El Soberbio, dependiente de la Unidad Regional VIII, que realizó las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.