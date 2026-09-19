Allanamiento y una Pareja Detenida por Agresiones y Amenazas con Armas en San Vicente

Un hombre de 58 años sufrió una fractura en un brazo luego de ser agredido y denunció además que fue apuntado y amenazado de muerte con un arma de fuego. La investigación derivó este sábado en un allanamiento en el barrio Hermoso de San Vicente, donde fueron detenidos un hombre de 50 años y una mujer de 28.









El hecho ocurrió el viernes, alrededor de las 21 horas, en inmediaciones de la Ruta Nacional 14 y calle Los Cedros. Según la denuncia, la víctima fue interceptada por un hombre conocido como “Paco Carlotto”, con quien mantuvo un altercado antes de ser agredida físicamente. En ese momento, la pareja del presunto agresor habría exhibido un arma y realizado amenazas de muerte.





La víctima sufrió traumatismos, escoriaciones y una fractura de cúbito derecho, con un tiempo estimado de curación de 60 días.





A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría Primera de San Vicente iniciaron la investigación y, con una orden judicial, allanaron una vivienda del barrio Hermoso. En el lugar secuestraron armas de fuego, réplicas, municiones de distintos calibres y un bastón metálico, elementos que serán sometidos a peritajes.





Finalmente, Juan Manuel C. y Carina Vanesa F. fueron detenidos y trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.