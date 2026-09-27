La Cooperativa Yerbatera de Dos de Mayo celebró su 32° aniversario con un encuentro que reunió a integrantes de la comisión directiva, socios y productores de la localidad. La jornada sirvió para repasar la trayectoria de la entidad y destacar el acompañamiento de los productores a lo largo de más de tres décadas de actividad.









Durante el encuentro, el presidente de la cooperativa, Héctor Dingler, valoró los logros alcanzados y destacó la importancia de contar con una masa societaria que continúa apostando por la institución. En tanto, el productor Sergio Gunzer resaltó el respaldo que representa la cooperativa para los colonos y su rol dentro de la cadena yerbatera.





Con 32 años de trayectoria, la entidad reafirmó su vínculo con los productores en un contexto complejo para la actividad yerbatera y las economías regionales. La celebración también puso en valor el trabajo desarrollado por la cooperativa y su presencia en la comunidad de Dos de Mayo.



