Fracrán: fue Detenido tras ser Denunciado por Amenazar con un Arma de Fuego a su Pareja

Un hombre de 47 años, identificado como Daniel José H., fue detenido durante la madrugada de este domingo en Fracrán, luego de ser denunciado por su pareja por presuntas amenazas con un arma de fuego, en un contexto de violencia familiar. Durante el procedimiento, la Policía secuestró dos escopetas que se encontraban en el inmueble.









El hecho se conoció alrededor de la 1 de la madrugada, cuando una joven de 21 años alertó a la Policía y manifestó que su madre, de 39 años, estaba siendo amenazada con un arma de fuego por su concubino, en una vivienda ubicada en la zona de Picada San José.





Ante la denuncia, una comisión policial se trasladó de inmediato hasta el lugar y detuvo a Daniel José H., de 47 años. Además, los efectivos secuestraron dos escopetas, presumiblemente calibre 36, ambas sin numeración visible.





El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente. En tanto, las armas fueron incorporadas a la causa, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer lo ocurrido.