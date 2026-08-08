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Vialidad de Misiones Completa el Asfaltado del Acceso a la UNAU en San Vicente

La Dirección Provincial de Vialidad avanza con la etapa final del asfaltado del acceso al edificio de la Universidad Nacional del Alto Uruguay, en San Vicente.




La obra comprende un tramo de 1.400 metros que comienza en la Ruta Provincial 13 y finaliza en el predio de la universidad.


Los trabajos incluyeron movimiento de suelo, saneamiento, construcción de alcantarillas y cordones cuneta, además de la pavimentación asfáltica.


Actualmente, se completa el asfaltado en el sector de conexión con la Ruta Provincial 13, donde fue construido un intercambiador de tránsito con dársenas de giro.



En ese sector, hacia el lado norte de la ruta, se encuentra un camino vecinal, mientras que hacia el lado sur está ubicado el barrio Mujeres Sanvicentinas.


El acceso permitirá mejorar la circulación y la conexión con distintos barrios de San Vicente, el predio del AutoMotoKart y el edificio de la Universidad Nacional del Alto Uruguay.

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