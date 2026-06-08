Motociclista de 24 años Sufrió Lesiones tras Despistar en Dos de Mayo

Un motociclista de 24 años resultó herido este jueves por la tarde luego de despistar con su vehículo en la localidad de Dos de Mayo.









El siniestro ocurrió cerca de las 14 sobre la Calle Jorge Kemerer, cuando por causas que se investigan el conductor perdió el control de la motocicleta y cayó sobre la cinta asfáltica. Tras el impacto, fue asistido en el lugar y trasladado al hospital local.





De acuerdo al informe médico, el joven sufrió politraumatismos y una posible fractura en la pierna izquierda, por lo que se recomendó su derivación a un especialista en traumatología.





En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Primera de Dos de Mayo, quienes realizaron las actuaciones correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar cómo se produjo el despiste.