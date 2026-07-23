Ya Evacuaron a dos Barrios de El Soberbio por la Crecida del Río Uruguay

Comenzó la evacuación de familias en los barrios Unión y Chivilcoy de El Soberbio debido a la crecida del Río Uruguay, que este jueves al mediodía superó los 14 metros y continúa en ascenso.









El operativo se inició cerca de las 11 y es coordinado por el Comité de Crisis, con la participación de la Municipalidad, Bomberos, la Policía de Misiones y Protección Civil. Las autoridades no descartan extender las evacuaciones a otros barrios cercanos al río si el nivel del agua sigue aumentando.









El coordinador de la Junta Municipal y jefe de Bomberos, Julián Kruszelnicki, había advertido que cuatro barrios estaban en riesgo. Las primeras estimaciones indican que, si el río no supera los 15 metros, unas 50 familias podrían ser evacuadas. Sin embargo, si alcanza los 16 metros, el número de afectados podría incrementarse, ya que el agua comenzaría a ingresar por otros arroyos y sectores ubicados detrás de los barrios.





Las autoridades pidieron a los vecinos que necesiten asistencia para evacuar que preparen sus pertenencias y permanezcan en sus viviendas hasta la llegada del personal de la Junta Municipal, que continúa recorriendo las zonas más vulnerables para asistir a las familias afectadas.