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SUSPENDIDOS los Cortes Programados de Energía en Aristóbulo, Dos de Mayo, San Vicente y El Soberbio por tareas de mantenimiento

Energía de Misiones informó que SE SUSPENDEN los cortes programados del servicio eléctrico para este jueves 23 y viernes 24 de julio en Aristóbulo del Valle, Dos de Mayo, San Vicente y El Soberbio debido a trabajos de mantenimiento en las estaciones transformadoras de alta tensión. SE REPROGRAMARON PARA LA SEMANA QUE VIENE en día y horario a confirmar.




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