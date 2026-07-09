Vialidad Provincial Avanza con la Demarcación de la Ruta Provincial 13 para Mejorar la Seguridad Vial

La Dirección Provincial de Vialidad continúa con los trabajos de señalización horizontal sobre la Ruta Provincial Nº 13, entre San Vicente y El Soberbio, con el objetivo de reforzar la seguridad y optimizar las condiciones de circulación.









En una primera etapa ya se aplicaron unos 170 metros cuadrados de pintura para la demarcación de las líneas centrales de la calzada. Ahora, las tareas avanzan sobre un nuevo tramo para completar el plan previsto.





Desde el organismo solicitaron a los conductores transitar con precaución debido a la presencia de operarios y maquinaria trabajando sobre la ruta. Indicaron además que el sector intervenido se encuentra correctamente señalizado.









Las obras forman parte del plan de mantenimiento vial que incluye demarcación con pintura y colocación de cartelería para brindar mayor información a los usuarios y hacer más segura la circulación. Durante este año, trabajos similares también se realizaron sobre la Ruta Provincial Nº 2, en jurisdicción de El Soberbio.