Un Conductor Despistó con su Camioneta Camino a los Saltos del Moconá

Un despiste vehicular se registró durante la madrugada de este miércoles sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 3, en el tramo que conduce a los Saltos del Moconá, en El Soberbio.









El hecho ocurrió cerca de la 1:35, cuando Bomberos Voluntarios fueron alertados por la Comisaría Primera sobre un vehículo siniestrado con un ocupante presuntamente atrapado. Al llegar al lugar, los rescatistas asistieron al conductor, identificado como Emerson M., único ocupante de una Ford Ranger, quien finalmente no presentaba lesiones.





Los bomberos realizaron el corte del suministro eléctrico de la camioneta y aseguraron la escena, que luego quedó bajo resguardo de la Policía. Según manifestó el conductor, el despiste se produjo al perder el control del vehículo por un espejo de agua sobre la calzada, lo que provocó que terminara volcado sobre la banquina con las ruedas hacia arriba. El operativo concluyó alrededor de las 2:16, cuando las dotaciones regresaron al cuartel.