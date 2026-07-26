Un Hombre fue Hospitalizado tras ser Apuñalado Durante una Pelea en San Vicente

Un hombre de 44 años resultó herido con un arma blanca luego de mantener un altercado con otro individuo durante la mañana de este domingo en San Vicente.









El hecho ocurrió cerca de las 7:50 sobre la Avenida Constitución al 487, donde Osvaldo Norberto S. habría protagonizado una discusión con Víctor S. quien resultó herido en circunstancias que son materia de investigación.





Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una lesión con arma blanca y fue trasladada al hospital SAMIC de San Vicente, donde permanece en observación a la espera del examen del médico policial. La Policía investiga el caso.