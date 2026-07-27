Investigan la Muerte de una Adolescente de 16 años en San Vicente

Investigan la muerte de una adolescente de 16 años, identificada como Chanel Deris Vallejos, cuyo cuerpo fue hallado sin vida este domingo alrededor de las 14 en la zona de Aldea Guiray, paraje San José, sobre la Ruta Provincial 222, a la altura del kilómetro 25, en la localidad de San Vicente.





De acuerdo con las primeras averiguaciones, se trataría de un posible suicidio. Por disposición de la Justicia, el cuerpo será sometido a una autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento.



