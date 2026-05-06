San Pedro: Robó en una Vivienda y quiso Esconder el Botín en un Yerbal

La Policía de Misiones esclareció un robo ocurrido en San Pedro y recuperó una bicicleta sustraída tras un rápido despliegue investigativo. El rodado fue hallado oculto entre la vegetación, a pocos metros de la vivienda damnificada, luego de un trabajo que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a vecinos y un rastrillaje en la zona.









La investigación se inició a raíz de la denuncia de Fabián Andrés S., de 38 años, quien advirtió a través de las cámaras de seguridad de su domicilio cómo un hombre ingresó a la propiedad tras saltar el muro perimetral y sustrajo una bicicleta rodado 20 para luego darse a la fuga.





Ante la situación, efectivos de la Comisaría Primera de San Pedro acudieron al lugar y pusieron en marcha las tareas investigativas. Con el aporte de vecinos que observaron movimientos sospechosos y el seguimiento de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, los uniformados lograron reconstruir el recorrido realizado por el autor del hecho.





Como resultado de un amplio rastrillaje en sectores de malezas cercanos al inmueble afectado, los policías localizaron la bicicleta escondida entre plantas, sobre una calle terrada próxima a un yerbal.





El rodado fue secuestrado bajo las formalidades legales correspondientes y posteriormente reconocido por su propietario, para su entrega. Persiste la localización del sospechoso, quien ya fue debidamente identificado.