Persecución y Hallazgo de Vehículos Robados: Secuestraron 14 mil Paquetes de Cigarrillos en San Pedro

Un operativo de Gendarmería Nacional realizado sobre la Ruta Provincial 17, en la zona de San Pedro, terminó con el secuestro de 14 mil paquetes de cigarrillos de origen extranjero y cuatro vehículos con pedido de secuestro por robo.









El procedimiento comenzó cuando efectivos que realizaban controles viales intentaron detener la marcha de un vehículo que circulaba cerca de la frontera. El conductor ignoró las señales de los uniformados, giró en sentido contrario y escapó del lugar.





Tras un operativo de búsqueda en el que participaron patrullas de Gendarmería y personal de la Prefectura Naval Argentina, el rodado fue localizado en una chacra junto a otros tres vehículos.





Al verificar los antecedentes, se constató que los cuatro automóviles tenían pedido de secuestro por robo, dos de ellos denunciados en Brasil.





Con autorización judicial, los efectivos inspeccionaron la zona y encontraron 14 cajas con cigarrillos de origen extranjero almacenadas en un galpón cercano, equivalentes a 14 mil paquetes. Además, comprobaron que los vehículos habían sido modificados, con la extracción de paneles y asientos traseros, una modalidad utilizada para aumentar la capacidad de carga de mercadería ilegal.





La Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Eldorado ordenaron el secuestro de los cigarrillos por infracción al Código Aduanero y de los cuatro vehículos. El valor estimado de lo incautado supera los 150 millones de pesos.