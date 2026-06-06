Recuperaron en El Soberbio un Tractor Robado en Brasil

La Policía recuperó en El Soberbio un tractor que había sido robado en Brasil. El vehículo fue hallado abandonado durante un operativo realizado en el paraje Chafariz, a unos dos kilómetros del río Uruguay.









El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 23 horas de ayer viernes, cuando los efectivos localizaron un tractor John Deere con pala frontal, de fabricación brasileña, oculto entre malezas sobre un camino vecinal.





Tras las averiguaciones y el intercambio de información con autoridades brasileñas, se confirmó que el rodado había sido denunciado como robado el 13 de mayo en el estado de Río Grande do Sul.





Una vez verificada su procedencia, la zona fue preservada para la realización de pericias por parte de la División Policía Científica, mientras continúan las actuaciones para determinar cómo el vehículo llegó hasta territorio misionero.