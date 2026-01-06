Récord en el Tabaco: el Acopio Supera los 41 Millones de Kilos en Misiones

La campaña tabacalera 2025-2026 alcanzó un volumen histórico en la provincia. Hasta la última semana de mayo, el acopio de tabaco Burley llegó a 41.352.029 kilos, superando la estimación inicial de 38,4 millones y también el registro de la campaña anterior, que rondó los 39 millones.









Desde el sector estiman que el volumen final podría superar los 42 millones de kilos antes del cierre del acopio, previsto para el 12 de junio.





En términos económicos, los productores percibieron hasta el momento $138.699 millones por la venta de la materia prima. En la última jornada relevada se movilizaron más de $1.764 millones, con un precio promedio ponderado de $3.354,11 por kilo.





En cuanto al acopio por empresas, la Cooperativa Agroindustrial de Misiones encabeza la lista con 13,7 millones de kilos, seguida por Massalin Particulares con 11,2 millones y la firma CIMA con 4,9 millones. También registraron incrementos otras empresas del sector.





El crecimiento del volumen se vincula a una mayor superficie cultivada, condiciones climáticas favorables y el traslado de productores hacia el tabaco ante la baja rentabilidad de otras producciones regionales, como la yerba mate.