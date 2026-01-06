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Intentó Robar una Moto y lo Demoraron en el Acto en San Vicente

Un intento de hurto de motocicleta fue frustrado al mediodía del viernes sobre la colectora de la Ruta Nacional 14, en San Vicente, frente a un comercio.



El propietario de una Honda XR 150 cc advirtió que un joven intentaba llevarse el rodado y dio aviso. Al llegar al lugar, los efectivos demoraron al sospechoso cuando aún se encontraba en la zona.


Se trata de un adolescente de 16 años, con domicilio en Fracrán, quien quedó a disposición de la Justicia. La motocicleta no fue sustraída y quedó en poder de su dueño.

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