Moto Robada en Buenos Aires Apareció a la Venta en Misiones y fue Secuestrada en San Vicente

La Policía secuestró este jueves en San Vicente una motocicleta que tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires. El vehículo fue localizado durante una investigación que incluyó tareas de monitoreo en redes sociales y el intercambio de información entre distintas dependencias policiales.









La pesquisa comenzó cuando los investigadores detectaron la publicación de una motocicleta en venta que podría estar vinculada a un hecho delictivo. Tras las verificaciones correspondientes, confirmaron que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente por una causa de robo.





Con esos datos, los efectivos ubicaron la motocicleta sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 990, en San Vicente. Se trata de una Honda CBX 250 que estaba en poder de un joven de 20 años.





Por orden judicial, el vehículo fue secuestrado y el hombre quedó demorado para la realización de los trámites legales correspondientes.