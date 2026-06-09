Intentó Embestir a Policías Durante un Operativo y fue Demorado en San Pedro

Un adolescente de 13 años fue demorado durante la madrugada de este martes en San Pedro tras intentar escapar de un operativo policial e intentar atropellar a efectivos que procuraban identificarlo. El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por una tentativa de robo denunciada horas antes en la Colonia Puerto Argentino.









La intervención comenzó alrededor de la 1:30, cuando efectivos de la División Investigaciones realizaban recorridas preventivas y fueron alertados por un joven de 21 años, quien denunció que varias personas habían intentado sustraerle su motocicleta.





Según relató la víctima, uno de los sospechosos portaba un arma de fuego y pudo reconocerlo. Además, señaló que al advertir la maniobra comenzó a gritar, lo que provocó la huida de los involucrados hacia una zona de yerbal.





A partir de la denuncia, efectivos de Investigaciones y del Comando Radioeléctrico desplegaron un rastrillaje en el sector. Durante la búsqueda detectaron una motocicleta Honda XR 150 circulando por las inmediaciones. Cuando intentaron identificar a su conductor, este aceleró e intentó embestir a los uniformados para escapar, aunque finalmente fue interceptado y reducido.





De acuerdo con la Policía, no se descarta que el rodado presente irregularidades o sea de procedencia ilícita, situación que continúa bajo análisis.





El conductor resultó ser un adolescente de 13 años, quien vestía ropa oscura, utilizaba un pasamontañas y llevaba una mochila. Durante el procedimiento se secuestró la motocicleta en la que se desplazaba, además de documentación y un teléfono celular hallados entre sus pertenencias.





Por disposición judicial, el menor quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las tareas investigativas para localizar al presunto cómplice señalado por la víctima y secuestrar el arma de fuego que habría sido utilizada durante el intento de robo.