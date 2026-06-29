Motociclista Sufrió Lesiones Leves tras Chocar Contra un Auto Estacionado en San Vicente

Un motociclista de 32 años resultó con lesiones leves este lunes, alrededor de las 11:25, tras protagonizar un siniestro vial en la intersección de la Avenida Libertador y la Calle del Montaráz, en San Vicente.









Por causas que se investigan, Nicolás L. circulaba en una motocicleta Honda Wave de 110 centímetros cúbicos cuando impactó contra un Peugeot 408 que se encontraba estacionado y cuyo propietario es Héctor Orlando S., de 42 años.





El motociclista fue examinado por el médico policial, que diagnosticó escoriaciones en la pierna derecha y un tiempo probable de curación de entre 7 y 10 días.