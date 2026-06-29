Acompañan a San Vicente Informa

Detuvieron a un Hombre que Intentaba Vender un Revólver en un Bar de Fracrán

Un hombre de 35 años fue detenido tras ser sorprendido cuando intentaba vender un revólver en un bar ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 1008, en la localidad de Fracrán.




El procedimiento se realizó el sábado, cerca de las 16:20, cuando efectivos de la Policía detuvieron al sospechoso y secuestraron un revólver calibre .32 marca Taurus junto a dos cartuchos del mismo calibre.


El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras que el arma y las municiones fueron incautadas en el marco de una causa por presunta tenencia y portación ilegal de arma de fuego.

Entradas antiguas

📰 NOTICIAS PROVINCIALES

Misiones Informa
Cargando noticias...
Ver más noticias en MisionesInforma.com.ar →

También acompañan a San Vicente Informa

Columnas, análisis y opinión

San Vicente Informa 2026