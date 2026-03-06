Apuñaló a su Ex y a Otro Hombre: Detenido en San Pedro

Un hombre de 35 años fue detenido tras un ataque con arma blanca que dejó a dos personas gravemente heridas en San Pedro.









El procedimiento se concretó cerca de las 22 de ayer, luego de un operativo de búsqueda que involucró a distintas dependencias policiales.





El hecho ocurrió en la intersección de las calles San Juan y 9 de Julio, barrio Hospital. Según las primeras averiguaciones, el agresor llegó al lugar donde se encontraba su ex pareja, una joven de 22 años, acompañada por un hombre de 43, y por causas que se investigan los atacó con un cuchillo.





Ambos resultaron con lesiones de gravedad. La mujer sufrió una perforación pulmonar y fue intervenida quirúrgicamente. El hombre presentó una herida punzocortante en el abdomen con compromiso interno.





Los dos fueron trasladados al Hospital de San Vicente, donde permanecen bajo observación.





El detenido fue examinado por el médico policial y quedó alojado en una dependencia, a disposición del Juzgado de Instrucción. La causa sigue en investigación.