Camionero Buscado tras Chocar y Huir en El Soberbio: una Bebé Resultó Lesionada

La Policía busca al conductor de un camión cargado con yerba mate que protagonizó un siniestro vial y se dio a la fuga en El Soberbio. Como consecuencia del choque, una bebé de tres meses sufrió lesiones y fue trasladada al hospital local.









El hecho ocurrió cerca de las 20 horas del viernes sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 44. Por causas que se investigan, un Chevrolet Celta en el que viajaban un hombre de 38 años, una mujer de 28 y su hija de tres meses colisionó con un camión cargado con yerba mate.





Tras el impacto, el conductor del transporte continuó su marcha sin detenerse y hasta el momento no pudo ser identificado.





La bebé fue asistida en el hospital local, donde los médicos diagnosticaron escoriaciones en la zona debajo del ojo izquierdo. La menor permanece en observación, mientras que sus padres no sufrieron lesiones.





Efectivos policiales continúan con las tareas investigativas para determinar las circunstancias del hecho e identificar al vehículo involucrado.