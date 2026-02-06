Persecución y Hallazgo: Recuperan Vehículos Robados en Brasil en Zona Rural de San Pedro

Dos vehículos de alta gama con pedido de secuestro en Brasil fueron recuperados tras una persecución policial en la zona rural de San Pedro.









El procedimiento se inició durante controles sobre la Ruta Nacional 14, cuando efectivos detectaron a dos rodados circulando a alta velocidad. Al intentar identificarlos, los conductores evadieron el control y escaparon hacia caminos secundarios.





Se desplegó un seguimiento controlado que finalizó en la colonia Puerto Argentino, donde los policías hallaron una camioneta Toyota Hilux y un Volkswagen Tera abandonados en un yerbal, sin chapas patentes y con las puertas abiertas.





De acuerdo a las primeras verificaciones, ambos vehículos estaban modificados para el transporte ilegal, ya que solo contaban con el asiento del conductor.





En el interior de la camioneta se encontraron tres chapas patentes brasileñas. Las consultas con autoridades del vecino país confirmaron que correspondían a los rodados, ambos con pedido de secuestro vigente.





Por disposición de la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Eldorado, se secuestraron los vehículos y se iniciaron actuaciones. La investigación continúa para identificar a los ocupantes y establecer posibles vínculos con maniobras de contrabando u otros delitos transfronterizos.