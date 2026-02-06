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Choque de una Moto a un Auto Estacionado en El Soberbio: un Menor con Lesiones

Un siniestro vial se registró ayer lunes a las 10:45 en la calle Chivilicoy, en la localidad de El Soberbio. Por causas que se investigan, una motocicleta impactó contra un automóvil que se encontraba estacionado.




El rodado menor, una Brava de 150 cilindradas, era conducido por un adolescente de 16 años que resultó con excoriaciones en manos y pies. Fue asistido y recibió el alta médica. El automóvil, un Toyota Yaris, pertenece a un hombre de 46 años que no sufrió lesiones. La motocicleta fue retenida por infracción a la normativa de tránsito.

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