Un Tucán Centroamericano en la Web Oficial de Ecología de Misiones

El organismo que debería custodiar la biodiversidad más rica de Argentina no sabe qué animales viven en ella.





Nota de opinión por Daniel Orloff





Este sábado se celebró en todo el mundo una nueva edición del Global Big Day, la jornada internacional de observación de aves organizada por el Cornell Lab of Ornithology. Miles de ciudadanos, naturalistas y científicos salieron a los senderos con binoculares y aplicaciones para registrar especies y contribuir a bases de datos globales de conservación. Un ejercicio colectivo, riguroso y gratuito de amor por la naturaleza.





Misiones, con razón, suele brillar en estas jornadas. La selva paranaense es una de las reservas de biodiversidad más extraordinarias del continente. La provincia lo sabe, lo promociona y construyó sobre eso buena parte de su identidad turística. La biodiversidad no es solo un patrimonio: es también un negocio que da de comer a mucha gente.









Mientras todo eso ocurría, la página oficial del Ministerio de Ecología de Misiones seguía ilustrando su portada con un tucán de pico multicolor (Ramphastos sulfuratus). Una especie preciosa, sin duda. El problema es que no vive acá. Nunca vivió acá. Su distribución natural va de México a Colombia y Venezuela. En la selva misionera no aparece ni en los libros, ni en las listas de eBird, ni en los sueños de los ornitólogos locales.





El ministerio encargado de conocer, proteger y difundir la fauna de Misiones eligió, para su cara visible al mundo, un animal que no existe en Misiones, lo pueden ver en el área institucional de la misma antes que lo modifiquen: https://ecologia.misiones.gob.ar/institucional/







Podría ser un error aislado, una distracción de diseño, algo que se cuela cuando nadie mira. Pero no es la primera vez. En otra oportunidad, el organismo instaló un cartel con la imagen de un tapir con cola. El tapir (Tapirus terrestris) es el mayor mamífero terrestre de Sudamérica y no tiene cola. Ningún tapir la tiene. Es una característica tan básica de la especie que figura en el primer párrafo de cualquier guía de fauna regional.









Dos errores de identificación elemental. Dos veces que el organismo responsable de la biodiversidad misionera demostró no conocer la biodiversidad misionera. No en un folleto de turismo, no en una publicación de un municipio sin recursos: en la comunicación oficial del ministerio que lleva "Ecología" en el nombre.





El Global Big Day nos recuerda que hay gente que madruga, camina kilómetros y dedica horas de su fin de semana a registrar correctamente las aves que habita su entorno, sin cobrar un peso por eso. Son aficionados, estudiantes, jubilados, docentes. Lo hacen por vocación y rigor.





El Ministerio de Ecología de Misiones, financiado con los impuestos de todos los misioneros, no pudo hacer lo mismo con la imagen de su portada. La pregunta no es menor: si no saben qué tucán vive acá, ¿qué están protegiendo exactamente?





Los símbolos importan. Y este símbolo, puesto ahí por quienes cobran sueldo del Estado para saber de estas cosas, dice bastante sobre la calidad del trabajo que se hace adentro.