Una Policía Amamantó a un Bebé Durante un Procedimiento vial en El Soberbio: el Padre Manejaba Alcoholizado con sus Seis Hijos

Un hombre de 29 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en El Soberbio, luego de ser interceptado mientras conducía alcoholizado junto a sus seis hijos menores de edad. En medio del procedimiento, una policía que integra el operativo asistió y amamantó a un bebé de cinco meses que lloraba de hambre.









El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 12, donde efectivos realizaban un control preventivo y detuvieron la marcha de un Fiat Uno.





Al identificar al conductor, los uniformados detectaron que presentaba signos de ebriedad. Dentro del vehículo viajaban seis menores de entre 1 y 8 años, incluido un bebé de cinco meses, quienes se encontraban alterados y en una situación de vulnerabilidad.









Ante el cuadro, los efectivos priorizaron la asistencia de los niños y una integrante de la fuerza, que además es madre lactante, alimentó al bebé mientras continuaban las actuaciones y localizaban a la madre de los menores.





Según las averiguaciones, el hombre habría estado consumiendo bebidas alcohólicas en el domicilio familiar y, tras una discusión, la mujer se retiró del lugar por temor. Luego, el conductor salió con los niños en el automóvil aparentemente para buscarla, siendo interceptado durante el operativo policial.









El examen médico confirmó que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que fue detenido preventivamente y el vehículo quedó retenido.

Por disposición de la Defensoría de Menores del Juzgado de Familia de San Vicente, los niños quedaron bajo resguardo de su madre. Posteriormente, la mujer radicó una denuncia por violencia de género y solicitó asistencia social, con intervención del Área de la Mujer, Niñez y Adolescencia junto a organismos municipales.