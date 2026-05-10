Esclarecieron el Robo de Cables y Elementos Eléctricos de una Iglesia en San Vicente

La Policía esclareció el robo de cables y elementos eléctricos sustraídos de la Iglesia San Roque, ubicada en el kilómetro 44 de la Ruta Provincial 221, en San Vicente. Dos jóvenes quedaron vinculados a la causa.









La denuncia fue radicada este domingo por un hombre de 46 años, quien informó la faltante de 50 metros de cable negro, 10 metros de cable blanco de 4 milímetros, además de cuatro portalámparas y cuatro enchufes que habían sido robados del tinglado del templo religioso.





Tras las averiguaciones realizadas por efectivos de la Comisaría Seccional Segunda y el Destacamento Alicia, los investigadores establecieron que los elementos ya habían sido secuestrados en un procedimiento policial realizado días atrás.





Los objetos se encontraban en poder de Ulises Geremías A. D. S., de 22 años, y Maximiliano S., de 24, quienes habían sido aprehendidos el pasado 6 de mayo durante una intervención contravencional.





Con el avance de la investigación, la Policía confirmó que los elementos recuperados correspondían al hurto denunciado por el encargado de la iglesia.





Por disposición judicial, ambos jóvenes quedaron vinculados a la causa por hurto esclarecido, mientras que los objetos recuperados fueron restituidos al denunciante tras las actuaciones correspondientes.