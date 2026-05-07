Se Incendió un Galpón en Paraje Tacuaruzú de El Soberbio

Un galpón se incendió este jueves por la tarde en Paraje Tacuaruzú, en la localidad de El Soberbio, y no se registraron personas lesionadas.









El hecho ocurrió cerca de las 16:30 horas y afectó una construcción de madera de aproximadamente 24 metros de largo por 11 de ancho, con techo de cartón y plástico, propiedad de un hombre de 28 años.





Según las primeras averiguaciones, el fuego se habría iniciado a causa de un presunto cortocircuito eléctrico.





Las llamas fueron sofocadas y solo se registraron daños materiales.