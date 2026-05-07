Cuatro Personas Lesionadas tras un Choque sobre la Ruta 14 en San Vicente

Cuatro personas resultaron con lesiones leves este jueves luego de un choque entre dos automóviles ocurrido sobre la Ruta Nacional 14, en la localidad de San Vicente.









El siniestro vial se registró cerca de las 11 horas a la altura del kilómetro 981, donde por causas que se investigan colisionaron un Renault Sandero y un Chevrolet Corsa II.





El Renault era conducido por un hombre de 67 años, acompañado por otro de 75. En tanto, el Chevrolet estaba al mando de un hombre de 41 años, quien viajaba junto a una joven de 19 años.





Tras el impacto, todos los ocupantes fueron trasladados para recibir atención médica.





Según el informe médico, los involucrados presentaban politraumatismos y lesiones leves, mientras que uno de los acompañantes sufrió un traumatismo craneal leve. No obstante, todos fueron dados de alta luego de las evaluaciones correspondientes.





Además, se realizaron test de alcoholemia a ambos conductores, con resultados negativos.





En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Regional VIII, quienes realizaron las pericias para establecer las circunstancias del hecho.