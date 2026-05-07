Dos Motociclistas Lesionados tras un Choque en Picada Las Paltas, San Vicente

Dos hombres resultaron lesionados este jueves por la tarde luego de un choque entre dos motocicletas ocurrido sobre una calle terrada en la zona de Picada Las Paltas, en la localidad de San Vicente.









El siniestro se registró cerca de las 14 horas y, por causas que se investigan, involucró a una motocicleta Honda XR de 125 cilindradas y una Motomel de 150.





Según informaron fuentes policiales de la Comisaría Primera de la Unidad Regional VIII, la Honda era conducida por un hombre de 45 años, mientras que la otra motocicleta estaba al mando de un hombre de 63.





Ambos conductores sufrieron lesiones y fueron asistidos por personal de salud, quedando bajo evaluación médica para determinar la gravedad de las heridas.