Incendio Destruyó una Vivienda en San Vicente

Un incendio registrado esta tarde en el barrio Florida, en San Vicente, consumió por completo una vivienda de madera sin dejar personas lesionadas. El hecho fue reportado cerca de las 19 horas, cuando vecinos alertaron al Centro Integral de Operaciones 911 sobre el siniestro.









En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Primera, dependiente de la Unidad Regional VIII, junto a Bomberos Voluntarios, quienes lograron extinguir las llamas y evitar la propagación del fuego a casas cercanas. La propiedad pertenece a un hombre de 32 años y se iniciaron actuaciones para establecer las causas del incendio.