Joven Motociclista Terminó Internado tras un Choque en San Vicente

Un joven de 18 años resultó con lesiones de consideración tras un siniestro vial ocurrido este martes por la tarde sobre la avenida Libertador, en San Vicente.









El hecho se registró cerca de las 17:42, a la altura del kilómetro 495, e involucró a un automóvil Ford Escort conducido por un hombre de 63 años y una motocicleta Keller Stratus de 150 cilindradas.





Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió un traumatismo de cráneo y quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva para seguimiento de su evolución.









Además, se realizaron test de alcoholemia con resultados negativos. La motocicleta fue retenida por una infracción de tránsito.