Choque Entre un Auto y una Moto Dejó un Joven Herido en San Vicente

Un motociclista de 21 años resultó lesionado este martes al mediodía tras un siniestro vial ocurrido sobre la avenida Libertador, en San Vicente.









El hecho se registró cerca de las 13 horas y fue protagonizado por un automóvil Toyota Etios y una motocicleta Honda Wave de 110 cilindradas.





Según informó la Comisaría Primera de la Unidad Regional VIII, el auto era conducido por Ezequias Eduardo F., de 18 años, mientras que la moto estaba al mando de Antonio Rafael B., de 21.





Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor debió recibir asistencia médica, mientras que el automovilista no sufrió lesiones.





Las causas del choque son materia de investigación y se aguarda un nuevo parte sobre el estado de salud del joven herido.