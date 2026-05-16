Choque en San Vicente: dos Autos Involucrados

Un siniestro vial se registró este sábado por la mañana en San Vicente, sobre avenida Libertador al 1700, cerca de las 11. Colisionaron un Volkswagen Gol Power y un Renault 12. Pese al impacto, no se reportaron personas lesionadas y solo se registraron daños materiales.









Según informó la Policía, el Gol Power era conducido por un joven de 22 años, acompañado por una mujer de 50, mientras que el Renault 12 estaba al mando de un hombre de 60. Los test de alcoholemia realizados a ambos conductores dieron resultado negativo.