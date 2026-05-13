Motociclista Lesionado tras un Choque con un Auto en San Vicente

Un motociclista de 20 años resultó lesionado este martes por la noche tras un siniestro vial registrado sobre la Avenida Libertador, en San Vicente.









El hecho ocurrió cerca de las 19:25, a la altura del kilómetro 1745, e involucró a un automóvil Mercedes Benz conducido por un joven de 19 años y una motocicleta Gilera Smash de 110 cilindradas.





Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto sufrió politraumatismos leves y escoriaciones, por lo que recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta, con tres días de curación estimados.





Además, se realizaron test de alcoholemia con resultados negativos. El automóvil fue retenido por una infracción de tránsito.